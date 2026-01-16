SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Neuer Nationaltrainer

Der französische Verband startet das Projekt Zidane

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 19:13
Der französische Verband plant nach der WM mit Zinédine Zidane als neuem Nationaltrainer. Die Bemühungen wurden nun gestartet.

Der 53-Jährige galt schon lange als Kronfavorit auf die Nachfolge des im Sommer zurücktretenden Didier Deschamps, der als Trainer der Équipe Tricolore seit Sommer 2012 im Amt ist und nach der WM aufhört. Gemäss «L’Équipe» beginnen die Verbandsbosse nun mit den konkreten Gesprächen mit Zidane. FFF-Präsident Philippe Diallo hatte angekündigt, den neuen Coach erst nach der WM, die mit dem Finale in New York am 19. Juli endet, bekanntzugeben. Zumindest interne Klarheit soll aber natürlich schon zuvor herrschen.

Zidane ist in Frankreich eine Legende und als Spieler im Jahr 1998 auch Weltmeister geworden. Als Trainer war er bislang einzig bei Real Madrid aktiv. Dies äusserst erfolgreich: Zu seiner Titelsammlung zählen unter anderem zwei Meistertitel, drei Champions League-Trophäen und zwei Klub-Weltmeisterschaften.

