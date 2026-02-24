Holstein Kiel wird durchgereicht und trennt sich vom Trainer Marcel Rapp

Holstein Kiel droht von der Bundesliga direkt in die 3. Liga durchgereicht zu werden und trennt sich nun deshalb von seinem langjährigen Trainer Marcel Rapp.

Der 46-Jährige führte die Norddeutschen einst in die Bundesliga. Lange Zeit wurde an ihm festgehalten, nun folgt doch die Trennung. Laut «Sky» ist die Trainerentlassung Tatsache. Holstein Kiel belegt in der 2. Bundesliga den 14. Platz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt noch einen Punkt, jener auf den Direktabstiegsplatz nur zwei. Rapp stand in Kiel seit Oktober 2021 im Amt.

Zuletzt gab es in der Liga vier Pleiten in Folge. Deshalb hat man sich bei der Klubleitung nun für einen Wechsel auf dem Trainerposten entschieden.

Update: Die Nachfolge könnte bereits beschlossen sein. Laut «Sky» gilt Tim Walter als grosser Favorit auf die Rapp-Nachfolge