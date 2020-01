Ex-YB-Profi Florent Hadergjonaj wechselt in die Türkei

Wie der englische Zweitligist Huddersfield Town, wo der 25-Jährige bis Juni 2021 unter Vertrag steht, wird dieser bis Saisonende an den türkischen Erstligisten Kasimpasa verliehen. Florent Hadergjonaj wurde einst bei YB ausgebildet und wechselte im Sommer 2016 zunächst nach Ingolstadt in die Bundesliga. Später führte die Reise den kosovarischen Nationalspieler zu Huddersfield, wo er in der aktuellen Saison 22 Pflichtspiele bestritt. Von der zweitklassigen Championship geht es nun ostwärts.

🤝 #htafc can confirm that @FloHadergjonaj has completed a loan move to Turkish Süper Lig side @kasimpasa.

The 25-year-old has joined the Turkish side for the remainder of the 2019/20 campaign.

— Huddersfield Town (@htafc) January 31, 2020