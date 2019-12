Ballverteiler Xhaka, Ajeti kommt in der Nachspielzeit

Obwohl heute der 2. Weihnachtsfeiertag ist, rollt in einigen Ligen Europas der Ball. Der Fokus bei den Schweizer Legionäre liegt natürlich auf dem Boxing Day in der Premier League.

Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town): In Middlesbrough (0:1) war nichts zu ernten. Hadergjonaj spielte auf der linken defensiven Aussenbahn, brachte dort immerhin 35 seiner 48 Pässe an den Mann. Offensiv beteiligte er sich kaum am Spiel, fand selten den Weg über die Mittellinie. Huddersfield belegt nun Platz 20.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Ihm sah man an, dass es wieder aufwärts zu gehen scheint. War im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt, letzten Endes kam Arsenal allerdings nicht über ein 1:1 in Bournemouth hinaus. Xhaka trifft daran absolut keine Schuld, der Schweizer legte sogar noch zwei Chancen auf und verteilte vermehrt im Angriffsdrittel die Bälle. Die Gunners stehen nur noch auf Rang elf.

Albian Ajeti (West Ham United): So richtig will sich der Erfolg beim 22-Jährigen nicht einstellen. Im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace (1:2) kam Ajeti immerhin mal wieder als Joker zum Einsatz – wurde jedoch erst in der ersten Minute der Nachspielzeit eingewechselt. Am Ball war er folglich kein einziges Mal.

