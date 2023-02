Max Kruse hält Wechsel in die MLS für reizvoll

Max Kruse steht derzeit ohne Verein da, will aber auf den Fussballplatz zurückkehren. Der Gang in die MLS könnte eine Option sein.

Der 34-Jährige gibt im «Sport 1 Doppelpass» Einblick in seine Zukunftsplanung und betont, dass er eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er zuletzt für den VfL Wolfsburg tätig war, weiterhin anpeilt. Bis im Sommer wird er da aber bei keinem Verein unterkommen können. Deshalb ist auch ein Transfer ins Ausland möglich. Ein Nordamerika-Abenteuer in der MLS reizt den Angreifer durchaus. «Die MLS ist interessant, die Transferperiode dort ist noch bis März offen. Die Amerikaner haben eine andere Mentalität und planen nicht so lange im Voraus», hält Kruse fest.

Der Stürmer sagt ausserdem, dass es zuletzt durchaus Kontakt mit Bundesliga-Klubs gegeben habe: «Vom fussballerischen Vermögen her traue ich mir die Bundesliga zu. Natürlich habe ich mit Vereinen gesprochen. Es war auch der ein oder andere dabei, wo es für mich gepasst hätte. Aber leider war es nicht immer der sportliche Grund, der zu den Absagen geführt hat.» Die Aktivitäten des Profis in den sozialen Medien, wo er mit seiner Ehefrau unter anderem einen eigenen Youtube-Kanal betreibt, sollen von manchen Klubverantwortlichen mitunter kritisch gesehen werden.

psc 12 Februar, 2023 13:17