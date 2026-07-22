James Rodríguez verabschiedet sich nach einem halben Jahr aus Minnesota

Der kolumbianische Nationalspieler James Rodríguez verlässt MLS-Klub Minnesota United nach nur einem Jahr.

Der Verein macht die Trennung vom 35-jährigen Mittelfeldspieler offiziell. Minnesota besass im Vertrag von Rodríguez über eine Option zur Verlängerung bis Ende des Jahres. Diese hat der Klub jedoch nicht aktiviert.

Der Spielgestalter wechselte erst im Februar vom mexikanischen Erstligisten Club León nach Minnesota, kam dort in der Folge jedoch nur in acht Spielen zum Einsatz und konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Wo der Linksfuss nun unterkommt, ist unklar.