James Rodriguez unterschreibt in Kürze bei einem MLS-Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 12:42
Der kolumbianische Spielmacher James Rodriguez, der in Europa einst für absolute Topklubs wie Real Madrid oder den FC Bayern auflief, heuert in Kürze erstmals in der MLS an.

Der 34-jährige Mittelfeldprofi hat sich mit Minnesota United im Grundsatz auf eine Zusammenarbeit verständigt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind nur noch letzte Details zu klären. Die Unterschrift dürfte in Kürze folgen. James Rodriguez wird somit bis zur WM in den USA auflaufen.

Während dem Kalenderjahr 2025 spielte er in Mexiko für den Club Léon. Diesen Klub hat er zum Jahresende aber wieder verlassen. Sein Wechsel in die MLS wird nun ablösefrei erfolgen.

