Perfekt: Ex-Hopper Sang-bin Jeong wechselt in die MLS

Kurz nach seinem Abgang bei den Grasshoppers ist klar, wo die Reise des Südkoreaners Sang-bin Jeong weitergeht: Den 20-Jährigen zieht es in die MLS.

Wie Wolves kommunizieren, dass der Stürmer in die MLS an Minnesota United verkauft wird. 2,5 Mio. Euro Ablöse fliessen Berichten zufolge. Bei GC konnte sich Jeong nicht durchsetzen. Zuletzt fühlte er sich offenbar auch nicht mehr wohl. Trainer Giorgio Contini sagte gegenüber «Nau.ch», dass sich der Youngster nicht persönlich von ihm verabschiedet hat, was ihn traurig gestimmt hat.

Nun sucht der Südkoreaner sein Glück erst einmal in den USA.

psc 23 März, 2023 10:21