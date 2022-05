Der 39-jährige Franck Ribéry macht in der Serie A weiter

Flügelflitzer Franck Ribéry setzt seine Karriere in der Serie A fort. Sein Vertrag bei Salernitana wird noch einmal verlängert.

Dies kündigt Sportdirektor Walter Sabatini nun bei “La Repubblica” an: “Er kann mit der automatischen Vertragsverlängerung planen. Er will auch in der nächsten Saison spielen”, so der Italiener. Ribéry stiess im September des vergangenen Jahres zum italienischen Erstligisten und bestritt in der abgelaufenen Saison 23 Ligaspiele. Dabei sind ihm kein Treffer, aber drei Assists geglückt. Durch die Rettung in höchster Not und dem Klassenerhalt wurde die Vertragsverlängerung nun ermöglicht.

psc 27 Mai, 2022 14:21