Kein Aufstieg: Der FC Breitenrain bleibt in der Promotion League

Obwohl der FC Breitenrain gute Chancen auf den Aufstieg in die Challenge League besitzt, wird der Berner Quartierverein diesen nicht vollziehen.

Wie Klubpräsident Claudio A. Engeloch der “Berner Zeitung” erklärt, zieht man den entsprechenden Lizenzantrag zurück und wird auch in der kommenden Saison in der Promotion League auflaufen: “Unsere Abklärungen haben gezeigt, dass es nicht möglich ist, rechtzeitig eine Lösung in der Stadionfrage zu finden, die den Verein weder in finanzieller noch in organisatorischer Hinsicht zu stark belastet.” Die Young Boys hatten dem FC Breitenrain angeboten, die Heimspiele im Stadion Wankdorf auszutragen. Die U21 von YB wäre dafür auf den “Spitalacker” von Breitenrain ausgewichen. Diese Szenario trifft nun aber doch nicht ein, die Kosten für den Umzug wären für den Quartierverein wohl doch zu gross gewesen.

Der Rückzug ist eine gute Nachricht für die AC Bellinzona, die ebenfalls um den Aufstieg in die Challenge League kämpft und diesen in den verbleibenden Spielen der Saison unbedingt bewerkstelligen will.

psc 18 Mai, 2022 16:24