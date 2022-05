YB gewährt dem FC Breitenrain bei Aufstieg Gastrecht im Wankdorf

Der Berner Quartierverein FC Breitenrain steht vor dem Aufstieg von der Promotion League in die Challenge League. Eine Problematik mit dem Stadion hätte diesen verhindern können. Nun kommen die Young Boys dem Klub aber entgegen.

Wie “Nau.ch” berichtet, gewährt der Super Ligist dem FC Breitenrain für den Fall der Fälle Gastrecht im Stadion Wankdorf. Der Quartierklub dürfte seine Heimspiele also da austragen. “Wir haben dem FC Breitenrain mitgeteilt, dass wir im Fall des Aufstiegs zu einem Kraftakt bereit wären, damit er im Wankdorf spielen könnte”, wird ein YB-Verantwortlicher zitiert.

Breitenrain versucht sich in der Aufstiegsrunde durchzusetzen, nachdem er sich in der regulären Saison als Spitzenreiter der Promotion League durchgesetzt hat. Die Swiss Football League hatte den Bernern die Lizenz für die Challenge League in erster Instanz verweigert. Durch die Lösung der Stadionproblematik könnte es nun aber klappen. Zunächst muss aber auch sportlich alles nach Wunsch laufen. Der Quartierverein bekommt es unter anderem mit Bellinzona, Chiasso und Stade Nyonnais zu tun über.

