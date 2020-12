Mario Balotelli absolviert Medizintest bei der AC Monza

Mario Balotelli hat seinen neuen Klub gefunden: Wie angekündigt unterschreibt er in Kürze bei Serie B-Klub AC Monza.

Am Montag ist der 30-jährige Stürmer für die Medizinchecks beim Klub von Präsiden Silvio Berlusconi eingetroffen. Bereits am Wochenende hatte Balotelli angekündigt, dass er in Monza unterschreiben wird. Dort trifft er unter anderem auf seinen früheren Milan-Teamkollegen Kevin Prince Boateng, der Ende September angeheuert hat.

Balotellis Berater Mino Raiola verzichtet beim Deal auf eine Kommission, wie Monzas CEO Adrian Galliani enthüllt hatte.

psc 7 Dezember, 2020 15:56