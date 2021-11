Robert Lewandowski erhält persönlichen Besuch von Pep Guardiola

Die polnische Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Katalonien auf die anstehenden WM-Qualispiele in Andorra und gegen Ungarn vor. Torjäger Robert Lewandowski und seine Teamkollegen erhielten Besuch von Pep Guardiola.

Der amtierende Trainer von Manchester City und frühere Bayern-Coach weilt in der Länderspielpause in seiner Heimat. In München coachte er Lewandowski während zwei Jahren und kennt den 33-jährigen Weltklassestürmer entsprechend gut. Worüber die beiden beim Treffen nun genau gesprochen haben und ob möglicherweise sogar eine nochmalige Zusammenarbeit besprochen wurde, ist indes nicht bekannt.

KIBICE:

Ciekawe czy następny vlog na ŁNP będzie jeszcze ciekawszy?

OPERATOR: pic.twitter.com/VXc2oOCNdy — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2021

psc 10 November, 2021 14:03