Der 51-Jährige unterzeichnet beim brasilianischen Erstligisten einen Vertrag bis Ende 2023. Sousa hat den polnischen Verband explizit um eine Auflösung seines Vertrags gebeten. Darauf wird nun eingetreten. Allerdings soll der Portugiese dem Verband eine Entschädigung in Höhe von 300’000 Euro zahlen.

Sousa war einst auch beim FC Basel tätig. Flamengo ist nun seine bereits elfte Trainerstation im neunten Land.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw

— Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021