Auch die russische Premier Liga pausiert

Als eine von wenigen Ligen wurde in der russischen Premier Liga am vergangenen Wochenende noch gespielt. Damit ist nun Schluss.

An einem Meeting wurde beschlossen den Ligabetrieb für knapp einenMonat zu pausieren. Bis zum 10. April sind sämtliche Spiele abgesagt. Damit reagiert die Liga auf eine Ankündigung des russischen Sportministeriums, das am Montag alle nationalen und internationalen Sportwettbewerbe abgesagt hat, an denen auch Ausländer teilnehmen.

psc 17 März, 2020 12:29