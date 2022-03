Russland will trotz Invasion in die Ukraine die EM 2028 oder 2032 austragen

Trotz der Invasion in die Ukraine will Russland die Fussball-Europameisterschaft 2028 oder 2032 austragen.

Der russische Verband hat bei der UEFA entsprechende Absichtserklärungen eingereicht, wie Verbandschef Alexander Djukow der Nachrichtenagentur “Tass” bestätigt. Die Frist lief am Mittwoch ab.

Der russische Verband hat nun bis am 12. April Zeit, die Bewerbung auszuarbeiten. Russland habe Erfahrung damit, grosse Turniere auszurichten, sagte Djukow. Bekanntlich fand die WM 2018 statt. Im vergangenen Jahre wurden an der paneuropäischen EM mehrere Spiele in St. Petersburg ausgetragen.

Russische Teams und Athleten wurden nach dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar suspendiert. Die russische Nationalmannschaft darf deshalb nicht mehr an der Qualifikation für die WM 2022 in Katar teilnehmen.

Für die EM 2028 bewerben sich auch Grossbritannien gemeinsam mit Irland sowie die Türkei als Ausrichter. Italien zeigt Interesse an der Austragung der EM 2032.

