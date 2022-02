Eine entsprechende Forderung haben die Verbände von Polen, Schweden und Tschechien, die in den Playoffs auf Russland treffen oder treffen könnten, am Wochenende gestellt. Zunächst hat die FIFA lediglich Spiele von Russland auf eigenem Territorium verboten. Zudem hätten die Nationalteams unter dem Namen RFU antreten müssen und hätten keine Flaggen oder Hymnen benutzen dürfen. Laut einem Bericht der “Deutschen Presse-Agentur” beugt sich die FIFA nun dem internationalen Druck, der auch von anderen Verbänden wie dem SFV ausgeübt wurde, und schliesst Russland vorerst komplett von allen FIFA-Wettbewerben aus.

Die UEFA zieht mit und schliesst Spartak Moskau von der Europa League aus. Hintergrund für die Suspendierungen ist der Angriff Russlands auf die Ukraine, der in der vergangenen Woche gestartet wurde.

Update: Die FIFA & UEFA bestätigen am Montagabend, dass sämtliche Klubteams und Nationalmannschaften bis auf Weiteres von allen Wettbewerben der beiden Verbände ausgeschlossen werden.

Die UEFA kündigt zudem den Vertrag mit Gazprom, einer der bisherigen Hauptsponsoren des Verbands.

