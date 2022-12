Sergio Busquets erklärt Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Mittelfeldspieler Sergio Busquets erklärt den Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft.

Der 34-Jährige bestritt insgesamt 143 Länderspiele. Seit 2009 gehörte er fix zum Kader der Furia Roja. Zuletzt führte der erfahrene Mittelfeldstratege das Team an der letztlich allerdings verpatzten WM in Katar als Captain an. Die grössten Erfolge von Busquets im Trikot Spaniens waren der WM-Titel 2010 und der Gewinn der Europameisterschaft zwei Jahre später.

Nun er sich für den Rücktritt aus der Nationalelf entschieden. In den kommenden Monaten wird er auch entscheiden, ob er seine Klubkarriere im Hinblick auf die nächste Saison beim FC Barcelona fortsetzt und dort noch einmal verlängert oder ob er den Gang in die MLS geht, wo ihm Inter Miami ein Angebot vorgelegt hat.

psc 16 Dezember, 2022 13:22