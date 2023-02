Perfekt: Jürgen Klinsmann ist neuer Nationaltrainer von Südkorea

Der 58-jährige Deutsche tritt die Nachfolge von Paulo Bento an, der nach der WM in Katar zurückgetreten ist. Für Klinsmann ist es das dritte Engagement als Nationaltrainer, nachdem er in der Vergangenheit bereits Deutschland und die USA coachte. Der Ex-Profi beginnt seine Arbeit beim südkoreanischen Verband KFA in der kommenden Woche. Vertraglich ist er bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gebunden.

Es ist der erste Trainerjob für Klinsmann seit er zwischen November 2019 und Februar 2020 kurzzeitig Hertha BSC trainierte.

psc 27 Februar, 2023 10:18