SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sebastian Kehl äussert sich

BVB gibt Infos zu angeblicher Deadline bei Nico Schlotterbeck

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 10:39
BVB gibt Infos zu angeblicher Deadline bei Nico Schlotterbeck

Beim BVB herrscht wegen der Personalie Nico Schlotterbeck enormer Klärungsbedarf vor. Von einer angeblichen Deadline zur Entscheidung wollen sie in Dortmund allerdings nichts wissen.

Bis zur kommenden Länderspielpause im März, so war es jüngst in Deutschland zu lesen, soll sich Nico Schlotterbeck bezüglich einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags entscheiden. Diese Deadline soll dem 26-Jährigen von Borussia Dortmund auferlegt worden sein.

Stimmt so nicht, meint Sportdirektor Sebastian Kehl bei «Sky»: «Ich kann keine Deadline bestätigen. Natürlich weiss Nico um die Situation, aber es gibt nichts neues zu diesem Thema. Wenn es irgendwann mal etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das natürlich tun.»

Schlotterbeck soll aktuell zwischen zwei Vereinen entscheiden – dem BVB und dem angeblich konkret interessierten Real Madrid. Beim BVB will man sich angesichts der laufenden Berichterstattung über den aktuellen deutschen Nationalspieler und Abwehrboss allerdings nicht aus dem Konzept bringen lassen.

«Wir haben hier eine etwas andere Situation. Schlotti hat ja noch etwas länger Vertrag, als es bei Upamecano in München der Fall war. Ich will das jetzt aber gar nicht so hoch hängen. Irgendwann werden wir das Thema lösen», so Kehl weiter.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Bisher ein Flop

Real Madrid trifft Zukunftsentscheidung bei Alexander-Arnold

14.02.2026 - 12:31
"Wollen ihn behalten"

Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

14.02.2026 - 11:26
Sebastian Kehl äussert sich

BVB gibt Infos zu angeblicher Deadline bei Nico Schlotterbeck

14.02.2026 - 10:39
Vertrag läuft aus

Antonio Rüdiger hofft weiterhin auf Zukunft bei Real Madrid

13.02.2026 - 15:50
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Einigung erzielt

UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

11.02.2026 - 15:46
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 - 13:58
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Im Sommer

Knall in Madrid: Dani Carvajal hat entschieden, Real zu verlassen

10.02.2026 - 14:02
Gehen oder bleiben

Widersprüchliche Berichte um Sandro Tonali

8.02.2026 - 17:45