BVB gibt Infos zu angeblicher Deadline bei Nico Schlotterbeck

Beim BVB herrscht wegen der Personalie Nico Schlotterbeck enormer Klärungsbedarf vor. Von einer angeblichen Deadline zur Entscheidung wollen sie in Dortmund allerdings nichts wissen.

Bis zur kommenden Länderspielpause im März, so war es jüngst in Deutschland zu lesen, soll sich Nico Schlotterbeck bezüglich einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags entscheiden. Diese Deadline soll dem 26-Jährigen von Borussia Dortmund auferlegt worden sein.

Stimmt so nicht, meint Sportdirektor Sebastian Kehl bei «Sky»: «Ich kann keine Deadline bestätigen. Natürlich weiss Nico um die Situation, aber es gibt nichts neues zu diesem Thema. Wenn es irgendwann mal etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das natürlich tun.»

Schlotterbeck soll aktuell zwischen zwei Vereinen entscheiden – dem BVB und dem angeblich konkret interessierten Real Madrid. Beim BVB will man sich angesichts der laufenden Berichterstattung über den aktuellen deutschen Nationalspieler und Abwehrboss allerdings nicht aus dem Konzept bringen lassen.

«Wir haben hier eine etwas andere Situation. Schlotti hat ja noch etwas länger Vertrag, als es bei Upamecano in München der Fall war. Ich will das jetzt aber gar nicht so hoch hängen. Irgendwann werden wir das Thema lösen», so Kehl weiter.