Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

Nico Schlotterbeck steht vor einer wichtigen Karriereentscheidung: Setzt er seine Reise bei Borussia Dortmund fort und verlängert da oder wechselt er den Verein? Offenbar kommt abgesehen vom Bundesligisten für einen Sommerwechsel nur ein anderer Klub infrage.

Wie die «Sport Bild» berichtet, befindet sich lediglich noch Real Madrid im Rennen um den deutschen Nationalspieler. Dort ist der 26-Jährige besonders in den Fokus gerückt, da Dayot Upamecano wegen dessen Verlängerung bei den Bayern vom Markt ist. Erst einmal spricht Schlotterbeck aber mit seinem aktuellen Arbeitgeber: Mit dem BVB soll vereinbart sein, dass rund um die Länderspielpause im März eine Entscheidung bezüglich Verlängerung fallen soll.

Sollte der Innenverteidiger in Dortmund bleiben, würde ihm ein Jahressalär von 14 Mio. Euro winken. Zudem würde er im Sommer wohl zum neuen Kapitän ernannt. Eine Ausstiegsklausel, die ab Sommer 2027 greifen würde, wäre wohl auch Teil des Deals. Ob Schlotterbeck diese Argumente ausreichen, ist offen.

Die einzige alternative Spur führt aktuell aber zu Real Madrid. Dort stehen im Sommer in der Abwehr grössere Veränderungen bevor. Gleich zwei neue Innenverteidiger sollen geholt werden. Schlotterbeck ist besonders attraktiv, da er Linksfuss ist. Da noch nicht klar ist, welcher Trainer die Madrilenen ab nächster Saison coacht, kommen die Transferplanungen aber noch nicht richtig voran.