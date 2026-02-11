SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 13:58
Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

Nico Schlotterbeck steht vor einer wichtigen Karriereentscheidung: Setzt er seine Reise bei Borussia Dortmund fort und verlängert da oder wechselt er den Verein? Offenbar kommt abgesehen vom Bundesligisten für einen Sommerwechsel nur ein anderer Klub infrage.

Wie die «Sport Bild» berichtet, befindet sich lediglich noch Real Madrid im Rennen um den deutschen Nationalspieler. Dort ist der 26-Jährige besonders in den Fokus gerückt, da Dayot Upamecano wegen dessen Verlängerung bei den Bayern vom Markt ist. Erst einmal spricht Schlotterbeck aber mit seinem aktuellen Arbeitgeber: Mit dem BVB soll vereinbart sein, dass rund um die Länderspielpause im März eine Entscheidung bezüglich Verlängerung fallen soll.

Sollte der Innenverteidiger in Dortmund bleiben, würde ihm ein Jahressalär von 14 Mio. Euro winken. Zudem würde er im Sommer wohl zum neuen Kapitän ernannt. Eine Ausstiegsklausel, die ab Sommer 2027 greifen würde, wäre wohl auch Teil des Deals. Ob Schlotterbeck diese Argumente ausreichen, ist offen.

Die einzige alternative Spur führt aktuell aber zu Real Madrid. Dort stehen im Sommer in der Abwehr grössere Veränderungen bevor. Gleich zwei neue Innenverteidiger sollen geholt werden. Schlotterbeck ist besonders attraktiv, da er Linksfuss ist. Da noch nicht klar ist, welcher Trainer die Madrilenen ab nächster Saison coacht, kommen die Transferplanungen aber noch nicht richtig voran.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Bemühungen

Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran

11.02.2026 - 14:40
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 - 13:58
Noel Aseko vor Rückkehr

Der FC Bayern kriegt den Goretzka-Nachfolger für weniger als 2 Millionen

11.02.2026 - 13:42
Höchststrafe

Bayern-Coach Kompany streicht Nicolas Jackson aus Aufgebot

11.02.2026 - 13:26
Neuerlicher Wechsel?

Newcastle könnte Nick Woltemade schon wieder verkaufen

11.02.2026 - 10:05
Abschied weiterhin möglich

Ein Klub bereitet ein äusserst lukratives Angebot für Harry Kane vor

10.02.2026 - 09:16
Ist ein Thema

Die Bayern-Führung knüpft Kontakte zu den Vlahovic-Beratern

9.02.2026 - 16:33
Manko ausgemacht

Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

9.02.2026 - 15:11
Bis 2030

Upamecano vor langfristiger Verlängerung beim FC Bayern

9.02.2026 - 09:17
Grosse Nachfrage

Zukunft von Leon Goretzka offen: Klubs bringen sich in Stellung

8.02.2026 - 14:28