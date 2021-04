Adi Hütter nach Gladbach – die Entscheidung ist gefallen

Öffentliche Kommentare oder gar eine Bestätigung gibt es bislang nicht, aber vieles deutet auf einen Wechsel von Eintracht-Coach Adi Hütter zu Gladbach hin. Während der Länderspielpause soll es zu einer Annäherung gekommen sein. Die Rahmenbedingungen für einen Wechsel stehen.

Laut “Sport 1” soll der österreichische Erfolgstrainer bei den Fohlen einen langfristigen Vertrag über drei oder sogar fünf Jahre unterzeichnen. Gladbach muss eine Ablöse in Höhe von 7,5 Mio. Euro zahlen. Durch erfolgsabhängige Boni könnte diese in Zukunft sogar noch weiter steigen. Sportdirektor Max Eberl sagte zuletzt, dass er einen klaren Plan verfolgt und bestätigte, dass der Nachfolger für den zum BVB wechselnden Marco Rose bereits feststeht. “Wir haben schon länger sehr, sehr klar im Kopf, wer unser neuer Trainer sein soll”, so der Fohlen-Manager. Namen oder einen Zeitpunkt für die Bestätigung wollte er indes nicht nennen. Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich beim neuen Gladbach-Trainer um Adi Hütter handelt, auch wenn dieser bei der Eintracht klubintern noch keinen Abgang verkündet hat.

Update: Laut “Bild” ist sich Gladbach mit Hütter einig. Er soll einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres unterzeichnen.

psc 12 April, 2021 12:01