FC Luzern-Legende David Zibung verlässt Gladbach im Sommer

Bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach kommt es im Sommer in der sportlichen Führung zu Umstrukturierungen. Betroffen davon ist auch David Zibung.

Der langjährige Luzern-Goalie- und Captain verlässt die Fohlenelf im Sommer nach zwei Jahren wieder. Sportchef Rouven Schröder bestätigt, dass die Trennung im Zuge der Umstrukturierungen erfolge. Zibung war im Klub auch ein neuer Posten angeboten worden, mit diesem kann sich der 42-Jährige allerdings nicht vollends identifizieren.

Zibung stiess ursprünglich gemeinsam mit Gerardo Seoane im Sommer 2024 nach Gladbach. Dort übernahm er nach der Entlassung des Schweizer Trainers Mitte September 2025 auf dem Trainingsplatz eine noch tragendere Rolle.

In Gladbach kommt es zu weiteren Veränderungen. Der Direktor Scouting und Kaderplanung Steffen Korell wird neu Berater des Team Sport, André Hechelmann wird zum 1. März neuer Direktor Scouting & Recruitment und Klaus Schmitz wird Leiter Medizin und Prävention.