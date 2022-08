Filip Kostic: “Ich verfolge Juve seit meiner Kindheit”

Anders als gewohnt stellt sich Filip Kostic als Neuzugang von Juventus Turin vor. Das vormalige Aushängeschild von Eintracht Frankfurt beteuert, dass der italienische Rekordmeister sein absoluter Wunschverein war.

Beim 3:0 im Auftaktspiel gegen Sassuolo Anfang dieser Woche gab Filip Kostic eingewechselt sein halbstündiges Debüt für Juventus Turin. Einige Tage nach der Premiere für seinen neuen Arbeitgeber hat sich der 29-Jährige während einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

“Ich wusste, dass ich hierher kommen wollte, und ich habe alles getan, um hierher zu kommen”, sagte Kostic am Freitag. Juve zahlt an Eintracht Frankfurt zwölf Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Boni für den Flügelspieler, Kostic unterschrieb einen bis 2026 ausgelegten Vierjahresvertrag.

Weiter sagte der ehemalige Frankfurter: “Ich verfolge Juve und die Serie A seit meiner Kindheit. Meine Aufgabe ist es, den Stürmern den bestmöglichen Ball zuzuspielen. Ich muss bereit sein und die Mannschaft unterstützen. Die Mentalität der Spieler und des Vereins ist eindeutig immer auf Sieg ausgerichtet. Wir müssen diese Mentalität beibehalten, ein Spiel nach dem anderen, mit Konzentration und Geduld. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben.”

aoe 20 August, 2022 16:48