Hoffenheim bestätigt Breitenreiter-Rauswurf – Nachfolger im Gespräch

Die TSG Hoffenheim bestätigt am Montagmittag, dass die Trennung von Cheftrainer André Breitenreiter erfolgt ist.

Die Kraichgauer verloren am Samstag auswärts beim VfL Bochum mit 2:5. Es war die eine berühmte Niederlage zu viel. «Wir haben in André einen Trainer verpflichten können, der vom ersten Tag an eine hohe Akzeptanz nicht nur in der Mannschaft hatte, sondern auch beim gesamten Staff, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle sowie allen Fans und Partnern. Wir danken ihm für die angenehme Zusammenarbeit und die vielen positiven Momente, gerade zu Beginn unserer gemeinsamen Zeit», sagt Hoffenheims Direktor Profifussball Alexander Rosen anlässlich der Freistellung von Breitenreiter. Dessen Vertrag läuft bis Juni 2024 weiter.

Der 49-Jährige wechselte im vergangenen Sommer als Meistertrainer des FC Zürich zum Bundesligisten, ist mit seiner Mannschaft zuletzt aber in eine Negativspirale geraten und auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht.

Der Nachfolger steht noch nicht fest, Ex-Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo werden aber gute Chancen eingeräumt.

Die #TSG Hoffenheim stellt André Breitenreiter frei. Danke, André – wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft! Zur Meldung ⤵️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 6, 2023

psc 6 Februar, 2023 11:59