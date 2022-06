Freiburg vor Verpflichtung von japanischer Sturmrakete Ritsu Doan

Der SC Freiburg arbeitet offenbar an einer Verpflichtung des japanischen Mittelfeldspielers Ritsu Doan.

Der 24-Jährige schnürt seine Schuhe derzeit in den Niederlanden für die PSV Eindhoven. Dort sind ihm in der abgelaufenen Saison in 39 Pflichtspielen elf Tore gelungen. In der Spielzeit 2020/21 lief er für Arminia Bielefeld bereits in der Bundesliga auf und markierte fünf Treffer in 34 Partien. Laut “Voetbal International” ist Ritsu Doan im Breisgau ein heisses Thema. Noch steht er in Eindhoven allerdings bis 2024 unter Vertrag.

psc 30 Juni, 2022 17:51