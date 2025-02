Ankunft erfolgt: Marvin Senaya spielt ab sofort in der Super League

Der FC Lausanne-Sport verstärkt sich mit dem französischen Rechtsverteidiger Marvin Senaya.

Der 23-jährige Aussenverteidiger verlässt Racing Strassburg vorerst und wechselt auf Leihbasis bis Saisonende in die Romandie. Senaya kann auf beiden Aussenverteidigerpositionen und auch im rechten Mittelfeld spielen. Er verfügt über Wurzeln im Togo und hat in dieser Saison zehn Ligue 1-Partien bestritten. Seinen Stammplatz, den er in der vergangenen Saison noch innehatte, verlor er. Nun will er in Lausanne durchstarten.

✍ Le FC Lausanne-Sport annonce l’arrivée de sous forme de prêt du @RCSA jusqu’au terme de la saison. Bienvenue Marvin ⚪️#AllezLausanne #BienvenueMarvin pic.twitter.com/WEPlPRfz85 — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) February 6, 2025

psc 6 Februar, 2025 12:26