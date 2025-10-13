Nati kommt in Slowenien nicht über Nullnummer hinaus

Die Schweizer Nati verliert in der WM-Qualifikation erstmals Punkte und spielt in Slowenien nur 0:0.

Das Team von Murat Yakin kann in der Offensive für einmal nicht die gewünschten Akzente setzen. In erster Linie hängt dies mit einem äusserst defensiv auftretenden Heimteam zusammen. Die Slowenen beschränken sich einzig auf Konter und allfällige Standards und setzen ansonsten den gesamten Fokus in die Abwehrarbeit.

Damit sind sie auch erfolgreich. Die Null steht und die Schweiz hat insgesamt auch nur wenige Möglichkeiten. Defensiv ist die Nati weiterhin sehr solide unterwegs und bleibt auch im vierten Spiel der WM-Quali ohne Gegentreffer.

Durch den überraschenden Sieg in Schweden rückt der Kosovo in der Tabelle bis auf drei Punkte an die Schweiz heran. Die Nati könnte mit einem Heimsieg gegen Schweden am 15. November in Genf aber alles klar machen und die WM-Quali eintüten. Andernfalls könnte drei Tage später ein kniffliges Spiel im Kosovo warten.

psc 13 Oktober, 2025 22:52