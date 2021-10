Nati-Update: Akanji und Zakaria reisen ab, Frei rückt nach

Die Nati reist ohne Manuel Akanji und Denis Zakaria zum WM-Qualifikationsspiel vom Dienstag in Vilnius nach Litauen. Mit Fabian Frei rückt dagegen ein anderer Profi nach.

Wie der SFV am Sonntagnachmittag bestätigt, reisen Manuel Akanji und Denis Zakaria aus dem Lager der Nati ab. Akanji musste am Samstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland im Stade de Genève nach 53 Minuten ausgewechselt werden. Laut dem medizinischen Staff weist der Innenverteidiger Problemen im linken Adduktoren-Bereich auf und ist daher am Dienstag nicht einsatzfähig.

Für ihn geht es zurück zu Borussia Dortmund, während Denis Zakaria die Reise zurück zu Borussia Mönchengladbach antritt, der wegen seiner zweiten Gelben Karte gegen Litauen gesperrt ist. Fabian Frei wurde dadurch nachnominiert.

adk 10 Oktober, 2021 15:14