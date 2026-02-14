Real Madrid erteilt Premier-League-Trio bei Endrick eine Absage

Endrick ist in der Premier League anscheinend sehr gefragt. Gleich drei Klubs holen sich von Real Madrid eine Absage ein.

Fünf Tore und eine Vorlage in den ersten sechs Spielen für Olympique Lyon ist eine herausragende Quote. Deshalb überrascht es nur bedingt, dass auf einmal wieder die ganz grossen Klubs wegen Endrick vorstellig geworden sind.

«TEAMtalk» zufolge haben sich Arsenal, Chelsea und Tottenham nach der Verfügbarkeit des 19-Jährigen erkundigt. Endrick steht allerdings nicht für einen dauerhaften Wechsel zur Verfügung, das Trio aus der Premier League hat sich also eine Absage eingehandelt.

Stammklub Real Madrid teilt in dieser Sache mit, dass Endrick lediglich bis Ende Saison ausgeliehen, im Anschluss an die Concha Espina zurückkehre und im Kader der ersten Mannschaft eingeplant sei.

Endrick war im Sommer 2024 für fast 50 Millionen Euro Ablöse aus seiner Heimat Brasilien zu Real gewechselt. Bei den Königlichen tat sich der Youngster bisher extrem schwer, so dass im Winter eine Ausleihe vereinbart wurde.