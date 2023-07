Leeds-Torjäger Rodrigo wechselt nach Katar

Der spanische Stürmer Rodrigo wechselt nach dem Abstieg von Leeds United nach Katar.

Der 32-jährige Angreifer schliesst sich laut Transferexperte Fabrizio Romano Al Rayyan an. Beide Klubs sind sich über die Ablösemodalitäten einig. Rodrigo hat dem Wechsel schon länger zugestimmt. Noch im Laufe des Mittwochs wird der Vertrag des 28-fachen Nationalspielers unterzeichnet. Rodrigo stand in Leeds eigentlich noch für eine weitere Saison unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 31 Premier League-Spielen 13 Tore.

psc 12 Juli, 2023 11:54