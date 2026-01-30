SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sékou Koné

Lausanne-Sport landet Transfercoup mit ManUtd-Profi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 16:49
Lausanne-Sport landet Transfercoup mit ManUtd-Profi

Der FC Lausanne-Sport wird wohl in Kürze den Transfer des malischen Mittelfeldspielers Sékou Koné bekanntgeben.

Der 19-Jährige steht seit Sommer 2024 bei Manchester United unter Vertrag und kommt dort aktuell in der U21 zum Einsatz. Nun wird er aber laut «SFM Football» an Partnerklub Lausanne-Sport abgegeben. Zur Erinnerung: Beide Vereine haben INEOS als (Mit-)Eigentümer im Rücken. Koné soll in der Super League Erfahrungen sammeln.

In dieser Spielzeit kam er in Manchester nicht wirklich zum Zug. Die Unterschrift in Lausanne soll bereits erfolgt sein, in Kürze wird mit der offiziellen Bestätigung gerechnet. Koné kommt vorwiegend im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.

