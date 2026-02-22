SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Manchester United intensiviert Bemühungen um Murillo

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 19:11
Das Interesse von Manchester United an Murillo nimmt offenbar deutlich zu. Laut spanischen Berichten arbeiten die Red Devils bereits im Hintergrund daran, einen möglichen Transfer für den Sommer – konkret für Juli – vorzubereiten.

United beobachtet den Innenverteidiger von Nottingham Forest schon seit längerer Zeit und schätzt seine Entwicklung sehr. Ob und wie konkret es wird, hängt allerdings auch von der Situation rund um die aktuellen Innenverteidiger im Kader ab.

Nottingham Forest macht die Rahmenbedingungen klar: Für Murillo soll eine Ablöse von mehr als 50 Millionen Pfund fällig werden. Der Brasilianer unterschrieb im Januar des Vorjahres einen neuen Vierjahresvertrag. Bereits damals betonte der Klub, dass dieser keine Ausstiegsklausel enthalte – und hält weiterhin an dieser Darstellung fest.

