ManUtd-Coach Solskjaer fordert Geduld mit Jadon Sancho

Jadon Sancho kommt nach seinem 85 Mio. Euro-Wechsel vom BVB zu Manchester United auf der Insel noch nicht richtig auf Touren. Trainer Ole Gunnar Solskjaer fordert Geduld mit dem Offensivspieler.

Auch wenn der 21-Jährige nach sechs Spielen noch immer ohne direkte Torbeteiligung dasteht, hält der norwegische Coach zum Youngster. “Er ist 21 Jahre alt, er lernt das Spiel, er lernt, wie wir trainieren, er lernt, wie wir spielen, er lernt die Premier League. Und er ist lernwillig”, sagte Solskjaer vor dem 2:1-Sieg gegen West Ham, bei dem Sancho als Joker die letzten 17 Minuten bestritt.

Der englische Nationalspieler muss sich erst an das System der Red Devils gewöhnen, wo er sehr viel weniger Freiheiten hat als zuvor bei Borussia Dortmund. Zudem ist das Tempo in der Premier League noch höher als in der Bundesliga bzw. das Spiel wogt stärker hin und her.

psc 20 September, 2021 10:25