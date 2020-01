Raúl Jiménez ist neuer Wunschstürmer von ManUtd

Da Manchester United im Poker um Erling Haaland, der zum BVB gewechselt ist, leer ausgegangen ist, möchten die Red Devils nun Raúl Jiménez von den Wolverhampton Wanderers.

Laut Informationen von “Goal Mexico” hat Manchester United mit Raúl Jiménez von den Wolverhampton Wanderers einen neuen Wunschstürmer auserkorenen.

Angeblich soll United-Coach Ole Gunnar Solskjaer ein grosser Fan des Mexikaners sein, der an die Wolves noch bis 2023 gebunden ist. Der 28-jährige Torjäger stand in der laufenden Saison in 32 Pflichtspielen auf dem Rasen und konnte dabei 17 Treffer schnüren.

Neben den Red Devils soll dem Bericht nach aber auch noch Stadtrivale Manchester City Interesse an Jiménez bekunden. Pluspunkt für die Red Devils könnte jedoch die Notwenigkeit sein, die in der aktuellen Offensivabteilung besteht.

adk 4 Januar, 2020 16:56