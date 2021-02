Paul Pogba fällt wochenlang aus

Manchester United muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Paul Pogba verzichten.

Der 27-Jährige hat sich beim 3:3 gegen Everton eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Die Heilung wird nach Angaben von Trainer Ole Gunnar Solskjaer einige Wochen in Anspruch nehmen. Pogba zeigte sich zuletzt in bestechender Form und wurde in der Premier League zum Spieler des Monats Januar ausgezeichnet.

psc 8 Februar, 2021 15:53