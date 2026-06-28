Newcastle nimmt WM-Star Johan Manzambi ins Visier

Johan Manzambi spielt sich bei der Weltmeisterschaft immer stärker ins Rampenlicht – und weckt damit offenbar das Interesse aus der Premier League. Laut «Daily Mail»-Reporter Craig Hope beschäftigt sich Newcastle United intensiv mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler des SC Freiburg.

Scouts der Magpies verfolgen das Turnier vor Ort und sollen von den Leistungen des Schweizer Nationalspielers beeindruckt sein. Manzambi gehört bislang zu den grossen Entdeckungen der Weltmeisterschaft. In drei Einsätzen gelangen ihm bereits drei Tore und eine Vorlage. Beim 2:1-Erfolg der Schweiz gegen Gastgeber Kanada war der Freiburger mit einem Treffer und einem Assist der entscheidende Mann auf dem Platz.

Obwohl er eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause ist, überzeugte er im Turnier bislang auch auf dem rechten Flügel. Bereits in der vergangenen Saison wusste Manzambi mit sieben Toren und sechs Vorlagen in Bundesliga und Europa League auf sich aufmerksam zu machen. Newcastle sieht in Manzambi offenbar einen möglichen Baustein für den personellen Umbruch im Mittelfeld.

Hintergrund ist das Interesse anderer Spitzenklubs an Bruno Guimarães und Sandro Tonali, deren Zukunft in England nicht als gesichert gilt. Sollte einer der beiden den Verein verlassen, könnte der Schweizer zu einem der Wunschkandidaten werden. Konkurrenz dürfte es allerdings reichlich geben, denn mit seinen starken Auftritten für die Nati hat Manzambi seinen Marktwert und das Interesse internationaler Topklubs in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert.