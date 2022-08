Edinson Cavani ist in Valencia angekommen

Edinson Cavani ist am Montag nach Valencia gereist, wo er in Kürze einen Zweijahresvertrag unterzeichnen wird.

Der 35-jährige Torjäger wird somit erstmals bei einem La Liga-Klub tätig. Valencias Trainer Gennaro Gattuso wollte Cavani unbedingt in sein Team holen – was nun auch glückt. Am Abend empfängt das Team Atlético Madrid. Cavani wird als Tribünengast bereits im Stadion sein. In Kürze wird er dann auch ins Training einsteigen und auf dem Platz stehen. Zuletzt war der Uruguayer während zwei Jahren bei Manchester United tätig. Davor stürmte er jahrelang für Paris St. Germain.

psc 29 August, 2022 14:43