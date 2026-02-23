SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Rechtsverteidiger

Valencia profitiert von Not-Transferregelung und verpflichtet Saravia

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 18:49
Der FC Valencia nutzt eine Regelung von La Liga, der in schwerwiegenden Verletzungsfällen auch Transfers ausserhalb der eigentlichen Fristen erlaubt und verpflichtet Renzo Saravia.

Der 32-jährige Argentinier war seit Anfang des Jahres vereinslos und heuert nun bis Saisonende in Valencia an. Der Rechtsverteidiger spielte zuletzt in Brasilien für Atlético Mineiro. In Europa war er in der Vergangenheit beim FC Porto tätig. Renzo Saravia ersetzt in Valencia nun Dimitri Foulquier (32), der wegen einer schweren Knieverletzung lange Zeit ausfällt und dem spanischen Erstligisten nicht zur Verfügung steht. Aus diesem Grund durfte Valencia auch einen zusätzlichen Neuzugang tätigen.

