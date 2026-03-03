SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bleibt im Ausland

Eray Cömert kehrt im Sommer definitiv nicht zum FC Basel zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 16:08
Eray Cömert hat nach einer durchaus schwierigen Phase in Valencia wieder den Tritt gefunden und seinen Stammplatz zurückerobert. Im Sommer könnte aber ein ablösefreier Wechsel anstehen. Der FC Basel spielt dabei keine Rolle.

Im Gespräch mit «Blick» bestätigt der 28-Jährige, dass eine Rückkehr ans Rheinknie für ihn (noch) kein Thema ist. Stattdessen hat er bereits Gespräche mit Klubs aus der Serie A und aus der Bundesliga geführt. Mit Valencia sprach er hingegen noch nicht über eine mögliche Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Kontrakts. Es scheint also denkbar, dass Cömert nach viereinhalb Jahren in Spanien inklusive Zwischensaison in Nantes in der Ligue 1 noch einmal ein neues Land und eine neue Liga kennenlernen wird.

Vorerst liegt sein Fokus aber noch auf der aktuellen Saison: Über solide Leistungen in Valencia hofft er auch auf ein Comeback in der Schweizer Nati. Vor knapp einem Jahr stand er in einem Testspiel gegen Luxemburg zum letzten Mal auf dem Platz. Danach wurde er von Murat Yakin nicht mehr aufgeboten. Im Hinblick auf die WM hofft Cömert, wieder eine Chance zu erhalten. Eine WM-Teilnahme ist für ihn «ein extrem grosser Traum», wie er betont.

