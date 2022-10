Aston Villa verpflichtet Unai Emery als neuen Cheftrainer

Der 50-Jährige coachte seit Sommer 2020 den FC Villarreal. Nun hat er sich nach der Kontaktaufnahme durch Aston Villa zum Wechsel nach Birmingham entschieden. Der Premier Ligist aktiviert eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6 Mio. Euro. Laut Medienberichten kassiert Unai Emery bei seinem neuen Verein ein Jahressalär von 7 Mio. Euro. Er beginnt die Arbeit am 1. November.

Erfahrungen in der Premier League sammelte der Spanier zwischen Sommer 2018 und November 2019 beim FC Arsenal.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 24, 2022