Murat Yakin hat Noah Okafor zu Versöhnungs-Gespräch getroffen

Murat Yakin öffnet Noah Okafor die Türe zur Rückkehr in die Nati.

Der Leeds-Profi war zuletzt aussen vor und wurde vom Nationaltrainer mehrfach nicht aufgeboten. Im Hinblick auf die WM soll es nun aber zur Wiedervereinigung kommen. Wie «Blick» berichtet, weilte Yakin am vergangenen Freitag gemeinsam mit Nati-Direktor Pierluigi Tami und Medienchef Adrian Arnold in Leeds, um sich den 3:1-Sieg gegen Nottingham Forest anzuschauen. Dabei konnten sie auch gleich noch einen Jokereinsatz von Dan Ndoye begutachten, der in der Nati gesetzt ist. Das Hauptziel war aber der Austausch mit Okafor.

Dieser erzielte in besagtem Spiel sogar einen Treffer. Im Anschluss sei es zum «Versöhnungs-Gespräch» zwischen Okafor und der SFV-Delegation gekommen. «Wir haben ein starkes Spiel von Noah gesehen, in dem er gezeigt hat, was in ihm steckt. Im Anschluss hatten wir ein ehrliches, klärendes und konstruktives Gespräch. Das ist eine gute Basis für eine mögliche Rückkehr Noahs ins Nationalteam», resümiert Tami.

Okafor hatte sich im vergangenen Jahr öffentlich über die Kommunikation von Seiten Yakins und des Verbands beschwert, was überhaupt nicht gut ankam.

Mit Spannung wird nun das nächste Aufgebot für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen im März erwartet. Okafor könnte dann wieder dabei sein. Die Bekanntgabe des Aufgebots durch Yakin erfolgt am 19. März.