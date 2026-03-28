Inter-Star Manuel Akanji macht doppelte Titelansage

Manuel Akanji hat mit Inter Mailand in den restlichen Saisonwochen noch einiges vor. Der Nati-Star will zwei Titel gewinnen.

Am Freitag war Manuel Akanji noch mit der Schweizer Nati in einem Testspiel gegen Deutschland im Einsatz. In Basel unterlag der Abwehrstar in einer spektakulären Partie mit 3:4. Selbst bei diesem Match scheint Akanji an Inter Mailand zu denken.

«Wir wollen den Scudetto und die Coppa Italia gewinnen», macht Akanji bei «Sportmediaset» eine Titelansage. «Wir stehen mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und wollen dort bis zum Saisonende bleiben. Und im Pokal hoffen wir, durch einen Sieg gegen Como das Finale zu erreichen und dann den Pokal zu holen.»

Akanji hatte in der Vergangenheit zudem bereits betont, dass er über die laufende Saison hinaus bei Inter bleiben möchte. Danach sieht es auch aus. Obwohl sich der 30-Jährige den ein oder anderen Fehler geleistet hat, spielt er eine starke Saison. Manchester City bekommt in dem Fall 15 Millionen Euro Ablöse. Absolviert Akanji 50 Prozent der Spiele, wird die Kaufoption ohnehin verpflichtend.

Akanji ist zudem selbstbewusst genug, um zu sagen, dass sich Inter auf seiner Jagd nach Titeln vor keinem anderen Team verstecken muss: «Wir konzentrieren uns auf uns selbst. Wir denken nicht an die anderen – und wir haben vor niemandem Angst.»