Nati-Star Johan Manzambi wird nach Platzverweis hart bestraft

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 13:19
Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi muss beim SC Freiburg für längere Zeit zuschauen.

Nach seinem Platzverweis beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen wird der 20-jährige Mittelfeldprofi vom DFB für gleich drei Spiele gesperrt. Für Manzambi ist es bereits die zweite Rotsperre in dieser Saison.

Zunächst wurde der Youngster gegen Bremen nicht vom Platz gestellt. Erst nach einer VAR-Intervention wurde das Verdikt ausgesprochen. Manzambi traf Gegenspieler Olivier Deman an der Wade. Da er nach einer Roten Karte gegen den VfB Stuttgart am 3. Spieltag als Wiederholungstäter betrachtet wird, muss er nun längere Zeit zuschauen. Manzambi verpasst die Partien gegen die TSG Hoffenheim (Samstag), Borussia Mönchengladbach (22. Februar) und Eintracht Frankfurt (1. März). Im DFB-Pokal gegen die Hertha ist er am Dienstagabend spielberechtigt.

