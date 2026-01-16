Leihe mit Kaufoption
Perfekt: Die AS Roma stellt Donyell Malen als Neuzugang vor
Die AS Roma bestätigt den Transfer des niederländischen Angreifers Donyell Malen.
Der 26-jährige Angreifer wird vorerst bis Saisonende von Aston Villa an die Giallorossi ausgeliehen. Malen könnte dann im Sommer für 29 Mio. Euro fix zum Serie A-Klub wechseln.
Erst vor Jahresfrist schloss sich der Ex-Dortmunder Aston Villa an. Dort war er in dieser Saison in der Liga jedoch nur Edeljoker. In Rom hofft er nun auf deutlich mehr Einsatzzeit, um sich auch ideal auf die WM im Sommer vorbereiten zu können. Er erhält die Rückennummer 14.
