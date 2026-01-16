SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Leihe mit Kaufoption

Perfekt: Die AS Roma stellt Donyell Malen als Neuzugang vor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 09:48
Perfekt: Die AS Roma stellt Donyell Malen als Neuzugang vor

Die AS Roma bestätigt den Transfer des niederländischen Angreifers Donyell Malen.

Der 26-jährige Angreifer wird vorerst bis Saisonende von Aston Villa an die Giallorossi ausgeliehen. Malen könnte dann im Sommer für 29 Mio. Euro fix zum Serie A-Klub wechseln.

Erst vor Jahresfrist schloss sich der Ex-Dortmunder Aston Villa an. Dort war er in dieser Saison in der Liga jedoch nur Edeljoker. In Rom hofft er nun auf deutlich mehr Einsatzzeit, um sich auch ideal auf die WM im Sommer vorbereiten zu können. Er erhält die Rückennummer 14.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Mehrere Angebote

Gasperini hat für den Wechsel zur AS Roma Juve abgesagt
Mehr entdecken
Für mehr Spielpraxis

Das Schweizer Supertalent Alessandro Romano wechselt vorerst in die Serie B

16.01.2026 - 10:14
Leihe mit Kaufoption

Perfekt: Die AS Roma stellt Donyell Malen als Neuzugang vor

16.01.2026 - 09:48
Leihe mit Kaufoption

Grünes Licht: Donyell Malen wechselt zur AS Roma

14.01.2026 - 12:32
Im Erwachsenenfussball

16-jähriges Roma-Talent Antonio Arena trifft mit erster Berührung

14.01.2026 - 10:56
Spur noch nicht heiss

Spurs-Verteidiger Radu Drăgușin wird RB Leipzig aktiv angeboten

13.01.2026 - 17:25
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro

13.01.2026 - 14:33
Rückkehrer

Atalanta schnappt der AS Roma Stürmer Raspadori weg

13.01.2026 - 10:35
Interessent ist da

Donyell Malen bietet sich in der Serie A eine Gelegenheit

12.01.2026 - 10:55
Von den Spurs

Die AS Roma will Radu Dragusin in die Serie A zurückholen

9.01.2026 - 16:07
Keine Freigabe

ManUtd blockiert den Wechsel von Zirkzee zur AS Roma vorerst

9.01.2026 - 14:54