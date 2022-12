Portugal findet Alternative zu Jose Mourinho

In Portugal träumen sie von einem Nationaltrainer-Engagement von Jose Mourinho. Der lässt sich allerdings Zeit mit seiner Entscheidung. Ein neuer Kandidat scheint nun im Rennen.

Vor wenigen Tagen gab der portugiesische Fussballverband die Trennung von Trainer Fernando Santos bekannt. Wunschlösung als Nachfolger des EM-Siegers von 2016 ist Jose Mourinho. The Special One schwieg zu den Gerüchten, könne sich aber ein Doppelengagement als Selecao- wie Trainer der AS Rom vorstellen.

Sollte die Roma ein solches Szenario nicht für gut heissen, ist offenbar Paulo Fonseca ein weiterer Kandidat auf die vakante Trainerstelle. Darüber berichtet «Sky Sports». Fonseca ist seit dieser Saison beim OSC Lille angestellt und steht in der Ligue 1 nach 15 Spielen auf Platz 7.

Nummer 1 soll aber weiterhin Mourinho sein, der aber noch ein bisschen Zeit hat, um sich endgültig zu entscheiden. Immerhin stehen erst im März des neuen Jahres die nächsten Nationalspiele an.

aoe 17 Dezember, 2022 11:33