Zwei Serie A-Klub sind heiss auf Andi Zeqiri

Das Schweizer Sturmtalent Andi Zeqiri weckt Begehrlichkeiten in Italien.

Medienberichten zufolge blicken die Serie A-Klubs Hellas Verona und Udinese auf den 21-jährigen Angreifer von Lausanne-Sport. Mit den Romands ist Zeqiri in die Super League aufgestiegen. In Italien sammelte der Youngster einst Erfahrungen in der Nachwuchsabteilung von Juve. Seit drei Jahren läuft der Schweizer U21-Nationaspieler wieder für seinen Stammklub auf.

Wie lange noch, ist offen. Vertraglich ist er nur noch für eine weitere Saison gebunden. Der Sprung ins Ausland lockt. Mit 17 Toren und acht Assists bewies er in der letzten Saison auf Stufe Challenge League sein grosses Können.

psc 7 September, 2020 11:25