Inter Mailand versieht Andre Onana mit Mega-Preisschild

Der FC Chelsea soll grosses Interesse an Andre Onana signalisieren. Davon hat Inter Mailand natürlich mitbekommen, das den Preis ordentlich nach oben treibt.

Inter Mailand weiss, dass der FC Chelsea nicht gerade knauserig auf dem Transfermarkt unterwegs ist und setzt deshalb einen enormen Preis für Andre Onana an. Laut dem italienischen Fernsehsender «Sportitalia» rufen die Nerazzurri stattliche 60 Millionen Euro für ihren Goalie auf.

Inter will den 27-Jährigen eigentlich nicht unbedingt abgeben, Onana figuriert bei den Mailändern als Stammkraft. Bei einem unmoralischen Angebot, was 60 Millionen Euro in dem Fall wären, würde Inter aber nicht lange zweifeln und einem Transfer sofort zustimmen.

Für die finanziell stark angeschlagenen Lombarden wäre dieser Transfer, sollte er für die genannte Höhe über die Bühne gehen, ein absoluter Coup. Onana kam im vorigen Sommer ablösefrei von Ajax Amsterdam.

aoe 29 April, 2023 16:34