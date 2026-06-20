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Keine Juve-Verhandlungen

Angebot liegt vor: Roma bei Paulo Dybala verhalten optimistisch

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 15:33
Angebot liegt vor: Roma bei Paulo Dybala verhalten optimistisch

Die Roma hat Paulo Dybala ein Verlängerungsangebot unterbreitet. Und ist hinsichtlich eines Verbleibs des Topstürmers verhalten optimistisch.

Die AS Rom bemüht sich aktuell darum, den auslaufenden Vertrag von Paulo Dybala zu verlängern. «SportMediaset» herrscht hinsichtlich der Umsetzbarkeit dieses Plans mittlerweile verhaltener Optimismus vor.

Die Giallorossi haben ihrem Topstürmer ein Angebot mit einem jährlichen Gehalt von zwei Millionen Euro netto vorgelegt. Die Summe kann via leicht zu erreichender Boni noch ansteigen.

Demnach wird sich Dybala entweder für das Roma-Angebot entscheiden oder in seine Heimat Argentinien, von dort sollen die Boca Juniors locken, wechseln. Verhandlungen mit seinem ehemaligen Klub Juventus Turin würden aktuell nicht stattfinden.

Dybala spielt schon seit 2022 für die Roma und lässt sich nun noch etwas Zeit, um auf die Offerte zu reagieren. In der vergangenen Saison kam er aufgrund von verschiedenen Verletzungen nur auf 27 Einsätze (1594 Minuten) in allen Wettbewerben mit drei Toren und acht Vorlagen.

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