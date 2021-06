Gigi Buffon steht unmittelbar vor der Rückkehr zu seinem Stammklub

Der Routinier war bereits als Junior für den Klub tätig und bestritt auch die ersten sieben Profijahre für den Verein. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wird Buffon für zwei Jahre beim Serie A-Absteiger unterschreiben. Der 43-jährige Keeper selbst hat eine Entscheidung in den kommenden Tagen angekündigt. Offenbar hat er diese aber bereits gefällt.

Gigi Buffon confirms that he’s “not retiring” and he’ll continue to play football next season. He’s joining Parma in Italian 2nd division, here we go confirmed! 🏁🧤

Amazing comeback where he started his career 26 years ago. Contract set to be signed until June 2023. 🇮🇹 #Buffon pic.twitter.com/Nv8ah03R7Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2021